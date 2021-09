Tor330, tra i biellesi anche Giovanni Mozzone: “Migliorerò il tempo fatto nel 2019”

Domani, 12 settembre, partirà il TOR330, sul un percorso di 330 chilometri tra le montagne della Valle D’Aosta, facente parte del TORX partito ieri, 10 settembre, col tracciato di 450 Km.



Tra i biellesi che si cimenteranno nell’impresa c’è anche Giovanni Mozzone, 53 anni e titolare del Mountain Store in via Trossi: “Ho iniziato a correre nel 2016 – racconta Giovanni – e, dopo aver accumulato un allenamento sufficiente, ho iniziato a fare le prime gare aumentando progressivamente il chilometraggio. Il mio primo Tor è stato quello del 2019 ed è andato male, mi son dovuto fermare a 60 chilometri dal traguardo a causa di un’infiammazione alla tibia”.



Quello di Mozzone sarà quindi un ritorno in cerca di soddisfazione, in particolare quella derivante dal completamento di un’impresa di queste dimensioni ed importanza: “Nel 2020 mi sono sempre allenato, ovviamente nei limiti del possibile e nel 2021 ho partecipato a diverse gare anche in preparazione del Tor. Mi alleno un giorno sì e uno no”.



“Il Tor des Géants richiede il massimo impegno mentale e fisico – prosegue Mozzone – ed è la somma di tutto il lavoro fatto precedentemente. Essendo alla mia seconda esperienza ho presente le mie tempistiche e ho fatto una tabella ma non è un piano rigido, nonostante tutto voglio comunque migliorare il tempo fatto nel 2019”.