Pavan all’Emu 6 Day Running Race in Ungheria: ecco com’è andata al maratoneta biellese

Si è tenuta dal 2 all’8 settembre l’ultramaratona sul lago Balaton in Ungheria.

A partecipare alla competizione, un preparatissimo Giuliano Pavan, che appena terminata la “Orta 10in10” è volato alla “Emu - 6 Day Running Race”.

Con già nelle gambe anche la maratona di Policoro, oltre a numerose altre gare, ha terminato al 36° posto, 3° della sua categoria, con 465km percorsi.

In quest’anno ha percorso 1500 km di maratone che come ha dichiarato Pavan “Sembrano pochi, ma mettendoli uno dietro l’altro sono tanti”, anche questa gara ha riservato qualche sorpresa al maratoneta biellese: “Ci ho messo un paio di giorni ad ingranare, dopo il viaggio c’è bisogno di un periodo di adattamento. In più c’erano atleti altissimi, per tenere lo stesso passo loro camminavano e io correvo. Ma sono molto soddisfatto anche di questa corsa, ora ho ufficialmente chiuso la mia stagione”.