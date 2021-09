Biella Festival Music Video: ecco il podio

Si sono svolte, in una vivace edizione se pur online su Facebook, le Finali del Biella Festival Music Video, l’appuntamento con musica e videoclip del 22° Biella Festival condotta da Manuela Tamietti. Primo classificato Beercock con la sua Feel your fall per la regia di Vincenzo Guerrieri. Al secondo posto gli España Circo Estecon Dormo poco e sogno molto per la regia di Paolo Santamaria. Terzo classificato, Sergio Casabianca e le Gocce con Chi sono io per la regia di Marco Baldazzi. Il Premio Guido Gozzano riservato al miglior testo, assegnato come ogni anno dagli organizzatori dell’omonimo premio di poesia di Terzo, è andato a Francesca Incudine per Non è finitaper la regia di Raffaele Pullara. “E’ stata una scommessa quest’anno - ha voluto precisare il Direttore artistico Giorgio Pezzana: realizzare questa edizione, decidere di farla online il più professionalmente possibile. Ma abbiamo deciso tutti insieme di farlo perché a chiedercelo, in fondo, erano gli artisti e la musica. Che mai, come in questo momento, chiede di riacquistare un degno spazio nelle nostre vite.”In regia erano Marco Testoni da Roma e Ted Martin Consoli da Biella.