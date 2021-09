Occhieppo Inferiore: Il progetto di residenza d’artista alla Cascina San Clemente

Ventunesimo è un progetto di ricerca focalizzato sull’arte contemporanea che ogni anno a settembre organizza il progetto residenza d’artista. Nato nel 2019 dall’esperienza ventennale del Simposio Internazionale d’Arte Contemporanea di Occhieppo Inferiore, crea opportunità di residenza per artisti emergenti promuovendo progetti partecipativi rivolti anche alla comunità locale

Obiettivo della residenza è privilegiare il processo creativo per lo sviluppo di un progetto da presentare all’open studio conclusivo.

Fino al al 26 settembre gli artisti Gionata Girardi, Giuseppe Mongiello e William Lowry lavoreranno presso gli spazi di Cascina San Clemente, iniziando nuove ricerche e progetti e parteciperanno a numerosi eventi collaterali, talks e studio visits organizzati dal collettivo.

Alcuni eventi sono aperti al pubblico, come l’appuntamento con il pic nic d’artista di domenica 12 dalle 12 alle 19: una festa all’aria aperta nell’area verde di Occhieppo Inferiore e pranzo a base di polenta e salsiccetta preparate dalla Pro Loco, seguiti da arte, musica dal vivo e street food.

Sabato 18 è prevista la cena alle 20 di pesce presso la foresteria di San Clemente seguita dalla musica di “Quei due là”.

L’open studio sarà alle 18.30 di sabato 25, momento in cui gli artisti apriranno le porte dei loro studi per presentare il lavoro svolto nel periodo di residenza. Musica per la serata dalle 21.30 con Floating Collective e dalle 22.30 con Dj Set a cura di Healing Frequencies + Dub Riskie Point.

Per accedere ai locali di Cascina San Clemente sarà necessario esibire la Certificazione verde COVID-19 (Green Pass).

Info e prenotazioni 338 278 51 53.