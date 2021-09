Insoliti Raduni “Il Respiro della Grotta” 18 settembre 2021

Conto alla rovescia per il nuovo appuntamento culturale e motoristico organizzato da DF EvenT Associazione Culturale non profit Biella, con il patrocinio del Comune di Bard e di Borgofranco d’Ivrea. Si svolgerà il 18 settembre la Terza Edizione di Insoliti Raduni “Il Respiro della Grotta”, evento culturale dedicato come sempre all’arte, alla scoperta di luoghi di interesse storico e ai prodotti enogastronomici della nostra tradizione italiana.

Un raduno motoristico NON competitivo per un evento in cui sarà possibile condividere passioni comuni e creare nuove importanti e preziose opportunità di incontro sociale, per non perdere più tempo e salutare l’estate che volge al termine.

Nella prima parte della giornata di sabato 18 settembre, visita al Forte militare di Bard in Valle d’Aosta.

Nel pomeriggio partenza per il Piemonte-Canavese alla scoperta di misteriose e mimetizzate fenditure millenarie e naturali, lasciate dallo scioglimento del ghiacciaio tra le rocce sulla Via Francigena, migliaia di anni fa.

I partecipanti saranno guidati alla scoperta di storiche cantine e verso la conoscenza e ascolto del Respiro della Montagna, che sin dai tempi antichi offre all’uomo la possibilità di conservare e maturare i prodotti della terra donandogli profumi e sapori unici al mondo.

In questa edizione parteciperanno equipaggi provenienti dal Piemonte, dalla Francia, con il Mustang Club di Monaco Montecarlo, da Roma, Toscana e Lombardia.

I Premi per questa Terza Edizione saranno sorteggiati tra tutti i partecipanti. Gli equipaggi saranno premiati con un’opera d’arte dell’artista Max Robino, dedicata al mondo dell’auto, e con un voucher offerto dall’Hotel AD GALLIAS di Bard, quattro stelle.

Max Robino, designer italiano che vive e lavora tra Milano e Mosca, versatile, in continua evoluzione che passa dal disegno di ritratti di personaggi famosi dei fumetti alle linee che hanno scritto la storia dell’automobilismo.

-“Come in ogni evento ci piace stupire e fare piacevoli sorprese. Si parte sempre da un foglio bianco prima di ogni evento e progetto. Il nostro amico biellese Mario Matarrese, collezionista e appassionato di auto storiche socio del Club Ruote Storiche in Canavese- Ivrea ci racconterà di uno speciale legame storico e personale con il Forte di Bard”. -