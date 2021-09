Green School, oggi in Burcina via al corso di micologia

La biodiversità: a che punto siamo; il regno dei funghi; cosa sono i funghi, il ciclo biologico e i sistemi nutrizionali; sistematica, morfologia e caratteristiche distintive.

Questi i temi della prima lezione del corso di avvicinamento alla micologia della Green School del Giardino Botanico di Oropa, che si terrà oggi, sabato 11 settembre, dalle 15 alle 17, presso Cascina Emilia del Parco Burcina e in streaming online sulla piattaforma Google Meet.

La Green School, progetto nato da un bando della Regione Piemonte (Direzione Sanità e Welfare), con il contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, (Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese), ha permesso la creazione presso UPBEduca di Biella di un dipartimento del verde: un luogo di formazione, di ritrovo, di scambio ma anche di intrattenimento per diffondere la cultura delle piante, del verde e dell'ambiente con il sostegno e la collaborazione dell’Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore e Fondazione CRB.

Lo scopo del corso è quello di favorire un approccio diretto ed intenso con l'ambiente per le persone che desiderano vivere il paesaggio in una dimensione diversa e più interessante. Attraverso la micologia, fornendo nel contempo gli strumenti e le conoscenze giuste e basilari, si aiuta la comprensione della natura e, ovviamente, anche a salvaguardarla. Senza dimenticare la salute delle persone che troppo spesso si avventurano nella raccolta di funghi senza avere le giuste conoscenze.

Il corso è completamente gratuito:per partecipare occorre aderire all'Università Popolare Biellese (UPBEduca).

Misure anti COVID 19: a seguito dell'entrata in vigore del DL 105/2021, in caso di svolgimento dell'attività al chiuso, è necessario il Certificato Verde (green pass) la cui validità sarà controllata all'ingresso. Al fine di evitare che eventuali problemi di connessione possano impedire il controllo e quindi l'accesso ai locali, si consiglia di procurarsi il certificato in formato digitale già salvato sul proprio dispositivo mobile o in formato cartaceo.

Le attività del Giardino Botanico di Oropa proseguono domenica 12 settembre con un nuovo appuntamento al Geosito del Monte Mucrone: l’attività è ricompresa nelle azioni del progetto “Scienza 100” che vede Compagnia di San Paolo come maggior sostenitore.

Il programma prevede la visita guidata al Geosito (Stazione superiore delle funivie del Mucrone) e un’escursione (“4 passi a 360 gradi”) alla scoperta della storia geomorfologica della Valle Oropa, che ci permetterà di saperne di più sull’origine delle Alpi. Un modo intelligente di coniugare scienza e turismo ed un'attività gratuita adatta a tutti (consigliata a famiglie con bambini) con accompagnatore naturalistico abilitato.

Il costo del biglietto Funivie non è compreso. Il numero massimo ammesso di partecipanti è di 15 persone. La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro le 18 del giorno precedente preferibilmente attraverso il modulo online: https://forms.gle/2ASRxrKghyMDHSnd9 oppure sul sito http://www.gboropa.it .