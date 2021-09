Domani l'open day per presentare il progetto “Orti del Biellese”

Domani, dalle 15 alle 19, è in programma la presentazione di “Orti del Biellese” da parte dell'associazione Let Eat Bi di Fondazione Pistoletto. Obiettivo del progetto, il recupero delle terre abbandonate utilizzandole per la coltivazione di ortaggi in maniera naturale e sostenibile. Si tratta di un evento aperto al pubblico negli spazi che ospitano i terreni dell'iniziativa al Piazzo, teso a far conoscere nel dettaglio le peculiarità del progetto e le persone che lo animano.

L'evento darà la possibilità a chiunque lo desideri di vedere il terreno, conoscendo anche le persone che lavorano al progetto. I promotori e i referenti dell’iniziativa, infatti, saranno presenti per mostrare gli spazi e mettere in luce le peculiarità dell’iniziativa; non mancheranno, per l’occasione, anche i volontari, che daranno una testimonianza della loro esperienza.

In particolare, l’appuntamento è all’Orto 133, che si trova a Biella in via Monte Piazzo. In caso di maltempo sarà rimandato. L'’incontro è aperto per quattro ore ed è possibile raggiungere l’orto in qualunque orario dalle 15 alle 19.