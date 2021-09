Be natural be wild: torna il concorso per gli artisti della natura

Raccontare la natura attraverso l’arte esprimendo la propria creatività con tecniche e stili differenti, ma avendo al centro la propria anima “Wild”: sono questi i capisaldi del concorso “Be Natural Be Wild” pro­mosso nell’ambito del Festival Selvatica che avrà luogo a Biella, al Polo culturale di Biella Piazzo, a partire dalla primavera 2022.

Un invito filosofico-artistico oltre che un’interessante occasione per fare dell’arte un motore di trasformazione di comportamenti e attitudini.

Che il messaggio naturalistico sia ormai ineludibile per garantire un fu­turo al pianeta è un dato di fatto e Biella in questo è stata all’avanguar­dia proponendo con “Selvatica” una riflessione duratura sul mondo naturale e i pericoli che lo minacciano.

Un concorso che si sposa perfettamente con le riflessioni e la poetica alla base del simbolo del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, logo ufficiale di Biella Città creativa Unesco, un simbolo universale che invita alla ricerca di un’armonia possibile tra natura e tecnologia.

“Con il bando “be natural/Be Wild” la Fondazione dunque vuole dare spazio alla sensibilità degli artisti che per primi sanno interpretare lo spirito dei tempi proponendo al contempo il territorio biellese come luogo ideale in cui tentare questo difficile nuovo equilibrio – commenta il Presidente Franco Ferraris – Sullo sfondo, come elemento di ispirazione, gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per la tutela e salvaguardia dell’ambiente”.

La partecipazione al concorso è gratuita ed è riservata a pittori, disegnato­ri e scultori maggiorenni, italiani e stranieri residenti in Italia.

Tutte le informazioni tecniche per la realizzazione e presentazione degli elaborati sono consultabili sul sito della Fondazione www.fondazionecrbiella.it.

Le opere in concorso verranno valutate da una giuria così composta:

• Rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella;

• Curatore;

• Giornalista di Settore;

• Esponenti Gallerie.

Saranno scelte 20 opere finaliste che saranno protagoniste di una mostra col­lettiva all’interno di Selvatica 2022 e saranno inserite in catalogo.

La giuria assegnerà a proprio insindacabile giudizio i seguenti rico­noscimenti:

- primo premio acquisizione dell’opera da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e l’opportunità di avere una mostra personale nella successiva edizione di Selvatica

- premio gallerie mostra personale dell’artista selezionato dalle gal­lerie Zaion di Biella, BI-BOx Art Space di Biella, Salamon&C. di Milano, Alessio Moitre Torino.

La premiazione avverrà a Biella durante l’inaugurazione del festival “Selvatica 2022”.

La documentazione dovrà pervenire trami­te e-mail entro e non oltre le ore 17.30 del 17 dicembre 2021, all’indirizzo alberto.panzanelli@fondazionecrbiella.it, con oggetto: “Be Natural/Be Wild”, non verranno accettate altre modalità di invio del materiale per la partecipazione al concorso.