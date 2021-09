Gal Montagne Biellesi: Presentazione dei nuovi bandi di sviluppo, impresa, di rete e di filiera

Il Gal Montagne Biellesi ha recentemente pubblicato nuovi bandi di sviluppo di impresa, di rete e di filiera, che interessano i settori agroalimentare, turistico e artigianale. Tra di essi il PIRT, Progetti Integrati di Rete Territoriale del settore turistico, che prevede la presentazione di progetti nell’ambito del settore turistico e dell’agricoltura per interventi di diversificazione dell’attività agricola volti all’accoglienza in fattoria.

Martedì 14 settembre alle 21, in via Galliari 50 ad Andorno, il PIRT sarà illustrato a quelle imprese operanti nel settore turistico o agrituristico che sino ad ora non sono venute a conoscenza delle opportunità offerte dal Gal ed in generale a tutte quelle realtà che desiderano ricevere maggiori informazioni sul funzionamento del bando e sulle possibilità legate ai co-finanziamenti disponibili.

La presentazione avverrà in presenza nel salone al piano terreno della sede Gal, ma sarà anche trasmesso online sulla piattaforma Google Meet. Per partecipare è sufficiente scrivere a info@montagnebiellesi.it prenotando un posto in sala, nel rispetto delle norme Covid, oppure per richiedere il link per il collegamento online.