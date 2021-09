Cosrab, partner di Città di Biella e dell'evento Mercato Europeo 2021

"In collaborazione con l'amministrazione e con Seab e per la prima volta nella storia dell'evento, è stato il comunale “Protocollo eco feste”. Spiegano Gabriele Bodo Sasso, presidente Cosrab Biella e Claudio Corradino, sindaco di Biella: “In tutta l'area della festa e nelle principali vie di accesso abbiamo inserito bidoni per la raccolta differenziata di plastica, carta e organico, che possono essere utilizzati da chi Sarà alla manifestazione, mentre gli esercenti avranno un canale di raccolta diversificato. Inoltre, in corrispondenza delle 15 isole ecologiche presenti, abbiamo inserito pannelli informativi, con l'obiettivo di informare la popolazione e sensibilizzare le sull'importanza di una corretta raccolta differenziata dei rifiuti. Ringraziamo Seab per il supporto all'iniziativa e il sindaco Claudio Corradino per aver aderito alla nostra campagna di sensibilizzazione”.