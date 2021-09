Bersaglieri: Rinnovato il direttivo nazionale. Per Biella presente Giuliano Lusiani

Nello scorso fine settimana, dal 3 al 5 settembre, presso l’Aula Magna del Comando dei Supporti Logistici dell’Esercito di Roma, presso la Città Militare della Cecchignola, si è tenuto il 23° Congresso Nazionale dell’Associazione Bersaglieri per l’elezione del nuovo Consiglio Nazionale. Provenienti da tutte la Regioni si sono radunati i vertici delle rispettive direzioni regionali, e dopo i vari interventi dei numerosi candidati durati una intera giornata, con la presentazione delle rispettive proposte, si è proceduto alla votazione per l’elezione del Presidente Nazionale, del Vice Presidente, dei Consiglieri delle tre aree Nord, Centro e Sud, del collegio dei Revisori dei conti, dei Probiviri e dei Presidenti Interregionali. Elettori erano i Bersaglieri Presidenti Provinciali. La Provincia di Biella era rappresentata dal Presidente Bers. Giuliano Lusiani che, come da regolamento, ha votato per i candidati che in passato hanno collaborato con la loro Sezione, anche secondo le indicazioni ricevute degli iscritti delle rispettive Sezioni, di Biella, Cavaglià e Crevacuore. Tutti indossavano le regolari mascherine, come previsto dalle direttive governative, debitamente controllati prima dell’entrata nell’aula di lavoro. Al termine della votazione durata alcune ore, dopo l’attento scrutinio delle numerose schede votate,il Presidente ed i componenti il seggio elettorale, hanno comunicato i nomi degli eletti. Oltre ai diversi candidati che avevano in precedenza presentato la disponibilità, due coppie si affrontavano per la Presidenza e Vicepresidenza Nazionale e sono risultati eletti il Gen. Ottavio Renzi, presidente uscente, ed il Bers. Paolucci Nunzio che affiancherà il Presidente per il prossimo triennio. I Consiglieri Nazionali per il Nord e Piemonte, saranno il Gen. Bers. Pennino Antonio di Desenzano sul Garda, il Bers. Mauro Capra della Sezione di Asti, il Bers. Carozzi di Milano, mentre l’incarico di Presidente Interregionale Nord, è stato attribuito al Bers. Rocco Paltrinieri della Sezione di San Felice sul Panaro. Non tutti soddisfatti dell’esito della votazione, in quanto alcuni che avevano fatto una intensa campagna elettorale si aspettavano un esito diverso, ma hanno dovuto accettare la volontà della maggioranza degli elettori e ritornare alle loro Regioni . Merito del successo dei candidati del Nord va attribuito in particolare al Presidente del Piemonte dott. Bers. Guido Galavotti, che aveva preparato con impegno e competenza questa votazione. L’intensa giornata si è conclusa per i vincitori a notte inoltrata con un piacevole incontro a Trastevere per i commenti sull’esito della votazione, per fare i complimenti e gli Auguri di buon lavoro agli eletti e per concludere con una meritata cena la faticosa giornata di lavoro. Come da tradizione, il nuovo Direttivo Nazionale, nei prossimi mesi, giungerà a Biella per far visita alla Tomba del Fondatore del Corpo dei Bersaglieri Gen. Alessandro La Marmora nella Cripta della Basilica di San Sebastiano ed a Palazzo La Marmora di Biella Piazzo, per salutare il discendente della nobile Famiglia, il dott. Francesco La Marmora degli Alberti, che nei mesi scorsi ha aperto ai visitatori con visite guidate, gli appartamenti riservati alla famiglia. Non mancherà una visita al Santuario di Oropa per salutare e ringraziare la Madonna Nera e per consumare in allegria il tradizionale piatto locale: la polenta concia, sempre apprezzato da tutti. Dal 23 al 26 settembre p.v. si terrà a Roma alla Breccia di Porta Pia e con deposizione di una Corona di Alloro all’Altare della Patria, il 68° Raduno Nazionale Bersaglieri, al quale parteciperanno le numerose Fanfare che arriveranno dalle rispettive Regioni, le Autorità, i Bersaglieri e tutti i simpatizzanti ed amici che giungeranno nella Capitale.