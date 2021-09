Vigliano, avviso del Cordar: Sospensioni acqua potabile il 14 settembre

Cordar SpA Biella Servizi informa i cittadini del comune di VIGLIANO BIELLESE che, a causa di lavori di manutenzione alla rete idrica, IL GIORNO 14/09/2021 DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 17:00 POTREBBERO VERIFICARSI SOSPENSIONI MOMENTANEE E SALTUARIE DELLA DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE ED IMPROVVISI CALI DI PRESSIONE.

IN CASO DI MALTEMPO I LAVORI VERRANNO RIMANDATI A DATA DA DESTINARSI. SCUSANDOCI ANTICIPATAMENTE CON L’UTENZA PER GLI EVENTUALI DISAGI, SI COMUNICA CHE CORDAR RESTA A DISPOSIZIONE PER OGNI CHIARIMENTO AL NUMERO 800 99 60 14.