Basket: La Bonprix dimostra grande energia, ma nel finale cede alla JB 66-72

Biella affronta questo primo match priva dei due USA Cromer (per lui un programma di lavoro fisico individuale per raggiunge la condizione fisica ideale) e Davis, atterrato nella giornata di ieri a Malpensa e in attesa di completare il ciclo di visite per l’idoneità sportiva. Un banco di prova per i giovanissimi rossoblù dopo i due test con Omegna e Borgomanero.



PRIMO QUARTO – Partenza a razzo della Bonprix con Bertetti che apre il fuoco dal perimetro in due occasione. Casale prova a restare a contatto con l’esperienza di Martinoni che tiene in linea di galleggiamento i suoi. Attacchi meglio delle difese, il primo quarto termina 26-26.



SECONDO QUARTO - Nel secondo quarto Casale inizia con il piede giusto e riesce a toccare il +6 (29-35), ma la Bonprix dimostra caparbietà e resta in partita, anche grazie alle conclusioni pesanti di Infante (13 punti per lui alla fine). Nella seconda parte del quarto la Bonprix riesce a trovare il vantaggio e chiude il primo tempo avanti di 5 lunghezze sul 43-38.



TERZO QUARTO - Al rientro sul parquet la Bonprix riesce ad allungare mettendo grande pressione difensiva e trovando tiri aperti in transizione. Pollone, Vincini, Porfilio, Soviero: tutti mettono il loro mattoncino per creare un parziale importante. Alla fine del quarto e +13 Biella sul 59-46.



ULTIMO QUARTO - Nell’ultimo quarto la JB torna a farsi pericolosa e con le triple di Leggio (12 punti tutti nell’ultimo quarto) riesce a mettere il naso avanti. La Bonprix prova a restare in scia, ma la spia delle energie è entrata in riserva: nel finale non bastano i tentativi di Soviero e Pollone. Il primo derby della stagione premia la JB con il punteggio di 66-72.



Una prestazione con diverse note positive per i rossoblù di casa, specialmente dal punto di vista difensivo e del carattere messo in campo. La stagione ha preso ufficialmente il via; mercoledì 15 si torna in campo al Pala Gianni Asti per il secondo match del girone Blu di Supercoppa contro la Reale Mutua Torino. Palla a due alle 20.30.



Bonprix Biella-JB Monferrato 66-72



Parziali: 26-26, 43-38, 59-46



Bonprix Biella: Lanzi, Soviero 10, Bertetti 11, Porfilio 5, Pollone 9, Vincini 10, Morgillo 8, Infante 13, Loro ne, Aimone ne, Pietra ne. All.: Andrea Zanchi.



JB Monferrato: Sarto 14, Trunic, F. Valentini 16, L.Valentini 3, Williams 15, Sirchia, Martinoni 8, Lomele, Okeke 4, Leggio 12, Formenti ne. All.: Andrea Valentini.



Terna arbitrale: Martellosio, Barbiero, Giovannetti.