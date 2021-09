“Non sappiamo più a chi chiedere aiuto. La Dad non é più accettabile”, l'appello di una mamma di uno studente del Liceo Sella

Giornali e telegiornali fanno riferimento alla Dad al passato. Per Biella purtroppo, per i ragazzi del Liceo Sella chiuso per la presenza di amianto rilevata al microscopio in seguito al sollevamento del pavimento per via delle forti piogge di luglio, non è così. E la mamma di un iscritto si sfoga chiudendo aiuto. La sua firma infondo è <una mamma disperata e arrabbiata>.

<Telegiornali e radio trasmettono notizie sul fatto che finalmente dal 13 settembre la Dad sarà solo un brutto ricordo e la scuola sarà in presenza. Dovete sapere, però, che ci sono circa 1050 ragazzi che udendo questa comunicazione hanno il magone, perché sanno che purtroppo x loro la Dad continuerà ancora>. Inizia così la lettera, e prosegue. <Si tratta degli studenti del "Liceo Sella" di Biella che ospita gli indirizzi classico, linguistico e artistico e nel quale pochi giorni fa a causa di una perdita di acqua dal tetto riversata sul pavimento si é scoperto esserci ancora amianto. La Provincia è riuscita a " recuperare" solo 22 classi su 49 e quindi per la maggior parte di loro la Dad sarà l'unica soluzione in attesa di tensostrutture che verranno montate>.

La mamma fa poi riferimento a suo figlio di 15 anni, che ha fatto la terza media in Dad e la prima superiore nello stesso modo e assieme ai suoi compagni <non si conoscono neanche tra loro per poco che si sono frequentati>.

<Sono disperati i ragazzi e anche i genitori. Ci chiediamo come sia possibile in una provincia del genere non aver trovato classi. Non sappiamo più a chi chiedere aiuto. La Dad non é più uno strumento accettabile, tanto più che dovrebbe esser utilizzata come emergenza sanitaria>. <Siamo preoccupati x i nostri figli – conclude la mamma - che hanno preso malissimo la notizia e indignati del fatto che chi non ha controllato non ha fatto il proprio dovere, ma pagano i ragazzi>.