Gli insegnanti del Liceo Sella scrivono al Ministro Bianchi

Lunedì, 13 settembre, inizia la scuola, ma per il Liceo Sella, dopo la scoperta dell'amianto nelle piastrelle rotte per infiltrazioni, purtroppo in salita. Mancano ancora aule all'appello e diverse classi inizieranno nuovamente l'anno in Dad, nonostante le indicazioni siano precise e prevedano il ritorno in classe al 100%. Una situazione pesante per studenti, ma anche per i docenti, che ieri, 10 settembre, hanno scritto una lettera indirizzata al Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, oltre che al Governatore Cirio, al presidente della Provincia Foglia Barbisin, al sindaco di Biella Corradino, al responsabile della programmazione scolastica provinciale Regis e al Prefetto Tancredi.

<A pochi giorni dal rientro a scuola, un rientro desiderato e atteso dopo un anno e mezzo di didattica a distanza, una serie di brutte notizie investe il Liceo “G. e Q. Sella” di Biella, con tutto il suo personale, gli studenti e le famiglie- inizia la lettera-. Dalla fine di agosto, infatti, in seguito al ritrovamento di particelle di amianto, viene inevitabilmente disposta la chiusura della scuola per bonifica. Si susseguono incontri e riunioni, vengono coinvolte le diverse istituzioni del territorio, ma restano poco chiare e soddisfacenti modalità e tempistiche degli interventi e soprattutto non sono ancora individuate e preparate sistemazioni alternative per tutte le classi: il 13 settembre meno della metà degli studenti della nostra scuola potrà iniziare l’anno scolastico all’interno di una struttura adeguata. E così si è deciso che la Dad potrà essere un valido sostituto. Di nuovo. A pochi giorni dalla ripresa delle lezioni. Dopo un anno e mezzo di fatica e distanza. Dopo risultati disastrosi alle prove Invalsi. E nonostante la direttiva ministeriale di ricorrere alla Dad solo per emergenze sanitarie>.

<Noi docenti del Liceo Sella, in accordo con il preside - prosegue lo scritto -, restiamo sconcertati dalla notizia e dalla scarsa efficacia con cui le istituzioni si stanno prendendo cura del sistema scolastico, dei lavoratori e soprattutto dei ragazzi che nella scuola crescono e si formano. Questa problematica è anche la diretta conseguenza di una scarsa cura in generale per l’edilizia pubblica e scolastica in particolare, che nel nostro Paese è spesso fragile, ma richiama l’attenzione solo quando il danno è visibile e l’emergenza ormai inevitabile. Noi docenti svolgeremo il nostro dovere, ma ci opponiamo all’idea che la Dad possa essere sempre un valido sostituto della didattica in presenza e che gli sforzi messi in atto per garantire un servizio e una presenza costanti durante la pandemia possano diventare la giustificazione per non cercare tempestivamente alternative efficaci>.

Ed ecco l'appello alle istituzioni, Ministro Bianchi compreso, oltre che l'appello all'articolo 2 della Costituzione. <Chiediamo quindi alle istituzioni di attivarsi per garantire spazi adeguati a tutte le classi nel più breve tempo possibile e di fornire una tabella di marcia rigorosa e dettagliata per lo svolgimento dei lavori necessari. Auspichiamo quindi che il risanamento del Liceo "G. e Q. Sella" avvenga nel più breve tempo possibile, e comunque entro i cinque mesi previsti, per poi tornare al nostro lavoro di insegnanti, lasciando alle istituzioni il compito di reperire luoghi consoni alla didattica, per ristabilire quei rapporti sociali interrotti dalla pandemia del secolo, dall'indifferenza e individualismo incentivati dagli strumenti informatici, Dad compresa. Vorremmo quindi che venisse riconosciuto il principio di solidarietà della Costituzione italiana (art. 2): <>, motivo per il quale siamo tutti chiamati al rispetto dei nostri reciproci ruoli istituzionali>.