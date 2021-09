Successo a Gifflenga per i Trofei del Comune

Bel successo domenica a Gifflenga per la quarta edizione del Trofei del Comune, valido anche come Gran Premio Pmi. In gara c’erano gli esordienti, ragazzi di 13 e 14 anni, che si sono dati battaglia sul circuito disegnato quasi tutto in territorio di Mottalciata con partenza e arrivo a Gifflenga di fianco alla chiesa.

Tra i primo anno ad imporsi è stato Alberto Veglia dell’Alba Bra Langhe Roero su Luca Tartaggia (Pedale Ossolano) e Nicola Cerame (Castellettese): arrivo in volata del gruppo dopo 32,1 chilometri di corsa con il bello spunto di Veglia (media 22,908 km/h).Tra i secondo anno ad imporsi dopo 40,7 chilometri di corsa, è stato Lorenzo Rossini (Pedale Ossolano) sul campione regionale Giacomo Dentelli (Ciclistica Valenza) in un arrivo a due fin troppo amichevole al punto da rischiare sanzioni da parte delle giuria (media 33,621 km/h). Terzo posto a 33″ Daniel Lo Iacono (Young Bikers Team).Ad organizzare l’appuntamento è stato il Velo Club Castelletto Cervo con la collaborazione dell’Ucab Biella e l’appoggio del comune di Gifflenga.