Altre imprese sportive per gli atleti di Valdigne Triathlon in Italia e in Europa FOTO

Altre imprese sportive per gli atleti di Valdigne Triathlon in Italia e in Europa

Livigno venerdì 3 settembre 2021, sulle sponde del lago alle 4 del mattino, al buio c’è uno strano fermento. Un falò e al freddo, quasi al gelo, tanti, tantissimi atleti per quella che forse è la prova più dura del panorama del Triathlon Mondiale: l’ICON EXTREME TRIATHLON di Livigno.

3,8km nelle acque gelide di alta montagna e nel buio del lago, 195km di bike con ben 4.700m di D+ e diversi passi dolomitici da scalare tra cui il “Re”, sua maestà lo Stelvio, e per finire una maratona di Trail con 3.000m di dislivello. Un viaggio, un’impresa, un’avventura epica solo per super donne e super uomini. Per Valdigne Triathlon erano presenti due “over 50” con una preparazione fisica invidiabile e un fisico d’acciaio, il biellese Fabrizio Ghilardi e il canavesano (anche lui biellese d’adozione in quanto si allena al Centro Sportivo Rivetti) Max Rossetti.

Al supporto operativo un altro Triathleta biellese, l’IronMan Fabrizio Forzan (atleta di IronBiella) indispensabile soprattutto per la logistica di Fabrizio Ghilardi. Rossetti era già stato grande protagonista in un altro Extreme Triathlon il “Giant” di Livigno nel 2018, mentre Ghilardi aveva portato a termine nel 2019 l’impresa dello ”StoneBrixia” Extreme Triathlon su distanza full.

Ci presenta i due atleti il Coach IronMan di Valdigne Triathlon Stefano Massa: "Fabrizio e Max sono due grandi atleti, ma soprattutto sono due splendide persone, umili, disponibili e volitive, e per affrontare imprese di questo genere ci vogliono uomini così”. La gara ha visto i due atleti procedere molto bene, quasi in parallelo, per le prime due durissime frazioni, Ghilardi ha avuto anche la sfortuna di essere bloccato per qualche minuto nella frazione di bike causa la caduta di un concorrente che lo precedeva.

Dopo circa 13 h di gara sono giunti entrambe alla T2, dopo poco dall’inizio della run purtroppo è iniziato a piovere, per Rossetti dopo 23 km di Trail c’è stato l’abbandono obbligato in quanto i suoi materiali molto pesanti per il freddo erano inzuppati d’acqua (rammentiamo che dei preparatissimi atleti partiti solo poco più di un terzo ha raggiunto i traguardi di Carosello 3.000 e quello inferiore di Plaza Placheda). Ghilardi invece è stato colto dalla notte, purtroppo per inesperienza, avendo scordato la luce frontale, ha dovuto pertanto rallentare molto e seguire concorrenti provvisti della stessa.

Ha comunque brillantemente raggiunto il 2° traguardo dopo 39 km di Trail a Plaza Placheda al 5° posto dopo poco più di 18 h di gara. Ai due Ultra-Triathleti sono giunti i complimenti di tutti gli sportivi per la prestazione in una gara durissima dal punto di vista fisico e mentale. A Cesenatico domenica 5 settembre è andato in scena il classico Triathlon Olimpico, per i colori di Valdigne erano presenti Nicolò Ragazzo e il valdostano Davide Bajo. Per Ragazzo uno splendido ritorno al successo assoluto con tre frazioni qualitativamente di alto livello, per Bajo un ottimo 4° posto che conferma le doti atletiche del giovane triathleta.

Anche sul podio di Cesenatico hanno brillato i colori verde-turchese-oro. A Cremona domenica 5 settembre, nel Triathlon Sprint, oro tra gli S4 per il piacentino Gustavo Lodi, per lui una seconda frazione perfetta con una media di 40km/h che gli ha permesso di salire sul gradino più alto del podio di categoria. E “dulcis in fundo” la squadra del presidente Sprocati può vantare un altro IronMan, al suo debutto assoluto nel modo del Triathlon, Marco Tucci domenica 5 settembre ha concluso la prova full a Thun in Svizzera nel prestigioso circuito IM, nelle prossime settimane l’atleta porterà i colori di Valdigne in altre imprese sulle lunghe distanze. Già a Nizza, tra pochi giorni, Tucci prenderà il via nella storica gara della Costa Azzurra.