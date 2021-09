La regina della stagione da “Il Meleto” di Gifflenga alle vostre tavole

Siamo in piena raccolta delle mele alla Cascina Imperolo, ed è già disponibile per le nostre tavole la regina della stagione autunno-inverno.

La mela riserva tantissime sorprese: ricca di importanti proprietà per la nostra salute, grazie alle fibre aiuta a combattere colesterolo e irregolarità intestinale, con l’alto contenuto di vitamine e minerali sostiene il sistema immunitario e per l’apporto contenuto di zuccheri è consigliato anche a chi soffre di diabete.

Si può mangiare come semplice frutto dopo i pasti o per una merenda leggera, oppure impiegarla in ricette più o meno semplici e farla diventare protagonista della nostra cucina dall’antipasto al dolce.

“Ogni mela ha le proprie caratteristiche - ha spiegato Davide Pichetto Fratin, titolare de Il Meleto - pertanto a seconda della ricetta si sceglie la mela più adatta”.

Ha quindi elencato le caratteristiche delle mele prodotte al Meleto: “Per i classici dolci le più indicate sono Royal Gala e Golden Delicious, grazie alla loro polpa molto morbida e all'elevato numero di zuccheri. Ci sono poi varietà più particolari - continua Pichetto - come la Crimson Crisp, che grazie alla croccantezza e succosità della propria polpa mantiene la forma senza disfarsi dopo la cottura.

La Fuji con il suo gusto raffinato e leggermente speziato si differenzia dalle precedenti ed è l'ideale per la realizzazione di centrifugati e smoothie insieme ad altri frutti e verdure freschi, ottimi per nutrire e rigenerare l'organismo. Infine la Granny Smith, molto particolare perché a confronto delle altre ha un gusto molto succoso ma acidulo”.

Facciamoci quindi accompagnare in un pasto completo a base di mele: per iniziare possiamo preparare semplicissimi crostini di pane con brie, fettine di mele Royal Gala e un goccio di miele, oppure una quiche di Golden Delicius e formaggio di capra.

Proseguiamo con un risotto con pezzetti di Grenny Smith e aceto balsamico, ma anche un piatto di pasta lunga può essere condita con pezzetti di mele croccanti e una crema di pecorino.

Versatile, la mela continua ad accompagnarci anche con il secondo: un chutney mela e cipolla rossa per l’arrosto, oppure una Fuji saltata in padella con tocchetti di petto di pollo e curcuma.

Per concludere in dolcezza, una “mela in gabbia” con la Crimson Crisp cotta al forno ripiena di composta di albicocche e amaretti avvolta con pasta sfoglia, o ancora una classica crostata di mele e cannella o il più classico strudel.

Intera o lavorata, la mela può essere usata in cucina in tantissimi ricette, basta un po’ di fantasia e voglia di sperimentare.

http://www.ilmeleto.com/