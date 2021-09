Volontari CAI e GaS di Mosso per la camminata nella Brughiera

Domenica 12 settembre i volontari del CAI di Mosso e i ragazzi del GAS (Gruppo Alpinistico Scolastico) della scuola media di Mosso accompagneranno i partecipanti in una piacevole camminata lungo le mulattiere e strade della Brughiera.

Il ritrovo è alle 10 al Santuario della Brughiera a Trivero Valdilana, la partenza è prevista per le 10,30. La camminata durerà circa un’ora e mezza in un percorso adatto a tutti, tra mulattiere e strade sterrate. Durante la passeggiata le guide proporranno alcune curiosità per scoprire il territorio.