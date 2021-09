Festa San Clemente a Occhieppo, due giorni di preghiera e musica

Fu scritto: “…nell’Anno del Signore 1883, per cura del comitato qui sotto scritto, si è di nuovo celebrata la festa della Natività di Maria Vergine nell’Oratorio di San Clemente e saranno qui registrati i conti di entrata ed uscita…”. Iniziò così la tradizione che ancora oggi si perpetua; ecco perché il secondo weekend di settembre è per la comunità occhieppese la “Festa di San Clemente”, un’opportunità per condividere momenti di preghiera, musica e divertimento.

Anche quest’anno, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid previste, i festeggiamenti si apriranno in compagnia della Filarmonica Occhieppese, diretta per l’occasione dal maestro Riccardo Armari, che presenterà un programma intitolato “Note sotto le stelle”, una carrellata di brani di svariato genere collegati ciascuno ad un importante anniversario.

L’appuntamento è per sabato 11 settembre alle 21 sul piazzale adiacente la chiesa di San Clemente. In ottemperanza alla normativa vigente, l’accesso ai posti a sedere nell’area concertistica sarà consentito esclusivamente alle persone in possesso del Green Pass valido. In caso di maltempo, il concerto verrà annullato. La festa prosegue domenica 12 con la Santa Messa Solenne alle 11 sul sagrato della chiesa. In caso di maltempo, la Santa Messa verrà celebrata all’interno del Santuario di S. Clemente.