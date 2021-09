Occhieppo Inferiore piange la morte dell'insegnante Franca Lesna Tamellino

Una vita spesa al servizio dei propri studenti e delle persone bisognose. Insegnamento e volontariato erano i pilastri principali di Franca Lesna Tamellino, storica insegnante delle scuole elementari di Occhieppo Inferiore, mancata all'età di 88 anni.

Per diverse generazioni di studenti è stata la maestra unica di tante ore trascorse sui banchi di scuola. Per le sue qualità umane e professionali aveva anche ricevuto il Premio Bontà e da molti era descritta come persona prodiga verso gli ultimi.

Molto attiva nel mondo del volontariato, aveva dato il proprio supporto al Cerino Zegna e alla San Vincenzo. Stasera, alle 18.30, verrè recitato nella chiesa parrocchiale di Occhieppo Inferiore il Santo Rosario mentre alle 10 di domani mattina, 11 settembre, avrà luogo il funerale sempre a Occhieppo Inferiore.