Cumulo di ramaglie a fuoco alla Sella del Cucco, AIB e Vigili del Fuoco sul posto

Il fumo proveniente da un cumulo di ramaglie a fuoco alla Sella del Cucco, in Valle Cervo, ha messo in allarme i soccorsi e prontamente volontari dell'Antincendi Boschivi e i Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto per circoscrivere le fiamme e riportare in sicurezza la zona. L'intervento tempestivo ha fatto in modo che il rogo non si propagasse oltre attaccando la vegetazione circostante.