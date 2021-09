I Carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro di Biella, in seguito ad attività ispettiva eseguita nei confronti di pubblici esercizi, riscontravano quattro lavoratori in nero di cui uno già percettore di reddito di cittadinanza. Un datore di lavoro per evitare le sanzioni falsificava la documentazione comprovante le retribuzioni.

Entrambi sono stati denunciati per i reati accertati. L'ammontare delle contestazioni amministrative previste per il lavoro sommerso è pari a 7.550,00 euro.