Vigliano, due insegnanti storiche in pensione: il ringraziamento dell'amministrazione (foto dal sito del comune di Vigliano Biellese)

Abitano a Vigliano Biellese, hanno insegnato per (quasi) tutta la loro carriera scolastica nelle scuole del paese - una di loro è viglianese anche di nascita - ed ora hanno raggiunto meritatamente la pensione. Sono Dianella Zancardi e Maria Adele Magliola.

Il sindaco Cristina Vazzoler e l'assessore all'Istruzione Elena Ottino hanno voluto salutarle ufficialmente, nella sala consiliare, nella mattinata di venerdì 3 settembre. Per loro, un mazzo di fiori ed il libro "La Pettina. La storia, le genti" di Franco Macchieraldo.

"A Dianella e Maria Adele, a tutti nota come Titti - si sono espresse Vazzoler e Ottino - va il nostro ringraziamento sentito per la competenza, la disponibilità piena e incondizionata che hanno sempre dimostrato nei confronti di tante generazioni di bambini e di genitori. A loro un augurio sincero per l'inizio di questo nuovo periodo della loro vita, auspicando che la scuola possa contare su insegnanti capaci di incarnare il medesimo spirito di servizio che Dianella e Maria Adele hanno sempre manifestato."