Solo metà giornata la prima settimana per gli studenti delle scuole di Biella

Sarà un rientro soft per gli iscritti alle scuole del capoluogo. L'anno passato la mesa era stata attivata dopo 2 settimane. Quest'anno il servizio partirà dopo una, ma asili, elementari e medie di tutti i comprensivi del capoluogo (San Francesco, Biella 2 e Biella 3) hanno optato per un orario antimeridiano.

Dietro alla scelta motivi organizzativi, spiega l'assessore comunale all'Istruzione Gabriella Bessone: <Alle materne, di concerto con i presidi, abbiamo preferito lasciare tempo ai piccoli di ambientarsi – spiega l'assessore - . Dopo un'estate in vacanza, magari con i nonni, preferiamo dargli tempo di riprendere il ritmo>.

Diverso il discorso per i più grandi. <Rispetto all'anno passato – continua l'assessore - , quest'anno cercheremo di tornare gradualmente alla normalità facendo mangiare alcuni studenti già in mensa. Solo che diamo tempo alle scuole di riorganizzare classi e percorsi nei corridoi per partire nel migliore dei modi>.