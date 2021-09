Liceo Sella, primi giorni prime tra Ipsia e Città Studi, le altre in Dad

Ci siamo quasi al suono della prima campanella, e il Liceo Sella, chiuso dall'Asl per via della presenza di amianto, deve fare i conti una volta per tutte con gli spazi. In queste ore sono stati pubblicati gli orari dei primi giorni, accompagnati da un commento del preside Gianluca Spagnolo che fin dal primo momento si è adoperato per cercare di risolvere la situazione ed evitare la Dad. Cosa che però purtroppo non è stata possibile.

Mentre le prime di tutti e tre gli indirizzi (Classico, Artistico e Linguistico) si divideranno infatti tra Città Studi e Ipsia, gli altri si alterneranno con la Dad.

<Nell’imminente avvio di questo nuovo anno scolastico che, con il rammarico di tutti, si presenta ancora segnato da notevoli difficoltà per la nostra scuola – scrive il preside Spagnolo -, mi preme rassicurare docenti, famiglie, studenti e personale e garantire lo sforzo da parte delle diverse componenti della nostra scuola per consentire la miglior gestione possibile dell’attività di didattica, pur nella complessità della situazione. Sarà mia personale premura monitorare costantemente il rispetto della tempistica prevista per la messa a disposizione di sedi alternative e per il ripristino definitivo del nostro Istituto in piena sicurezza e a tutela della salute di quanti lo frequentano>.

Il dirigente coglie infine l'occasione per augurare a tutti un buon anno scolastico: <Consapevole che ogni momento di crisi possa rappresentare anche un’occasione di crescita, auguro a tutti un buon anno scolastico>, conclude.