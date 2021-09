Grande commozione per le vie di Torrazzo per l'ultimo saluto al sindaco Sandro Menaldo

“Oggi è mancato il nostro sindaco”, erano state le parole pronunciate dal vicesindaco Stefania Menaldo alla notizia della morte del primo cittadino di Torrazzo Sandro Menaldo, all'età di 75 anni. E la comunità tutta, questo pomeriggio, ha voluto dargli l'ultimo saluto. Come anche gli <amici> sindaci, che assieme al suoi cittadini hanno sfilato per le vie del paese con la fascia tricolore. A dare un tono ancora più solenne non sono mancati anche i gonfaloni, che hanno accompagnato la salma dal municipio fino alla chiesa dell'Assunta.

In questi giorni sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza al dolore della famiglia da parte di cittadini e sindaci del territorio. Per la giornata di oggi l'amministrazione ha proclamato il lutto cittadino <in segno di profondo rispetto e di partecipazione al dolore>, e la bandiera resterà a mezz'asta fino a domenica. Durante il prossimo consiglio comunale sarà anche osservato un minuto di silenzio in sua memoria.