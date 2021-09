Cossato, ecco 150mila euro per sicurezza stradale: si pensa ad autovelox e via Mazzini potrebbe cambiare volto

Cossato, ecco 150mila euro per sicurezza stradale. Via Mazzini potrebbe cambiare volto e si pensa ad autovelox

Uno stanziamento di 150mila euro a favore di opere relative alla sicurezza della viabilità, con un primo profondo cambiamento del volto della centralissima via Mazzini. È la prima manovra che l'amministrazione di Cossato adotterà nei prossimi mesi per indurre i cittadini ad avere atteggiamenti più prudenti alla guida.

A fronte, soprattutto, dei fatti di cronaca che, nell'ultimo anno, si sono verificati sul territorio comunale. “Senza entrare troppo nel merito dei singoli episodi contrassegnati da terribili fatalità, è da tempo che stiamo ragionando sul tema della sicurezza stradale – commenta il sindaco Enrico Moggio – e come aumentarla, specialmente nel punto più trafficato della città, come la via Mazzini”.

La prima azione si legherebbe al progetto di recupero dell'area denominata Ex Caravel. “Abbiamo chiesto all'impresa titolare dell'intervento di modificare strutturalmente il primo tratto di via Mazzini per farla diventare pedonale – spiega Moggio - Un tratto verrà ristretto e riqualificato con la posa di arredi urbani con il duplice obiettivo di abbellire quella porzione e di rallentare la viabilità di moto e auto con il restringimento della carreggiata. Si tratta di una prova generale per vedere l'efficacia di queste misure”. Che non saranno le uniche previste.

Per il 2022, infatti, sono pronti 150mila euro “che serviranno – sottolinea il primo cittadino – per rivedere alcuni attraversamenti pedonali e potenziarne l'illuminazione, insieme al rifacimento di marciapiedi e l'installazione di nuovi parapedoni”. Però, come spesso capita nei grandi centri urbani, resta il grosso problema della velocità. “Ci sono alcune idee sul tavolo per contrastare questo fenomeno – delinea Moggio – Si potrebbero posizionare alcuni dossi rallentatori ma stiamo valutando altre strategie come il posizionamento di rilevatori di velocità, fissi e ben evidenti all'occhio umano, dotati di autovelox. Certo, richiedono una procedura particolare che, oltre al Comune, coinvolge altri soggetti ed enti con cui ci confronteremo nei prossimi giorni”.