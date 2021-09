Conto alla rovescia per l'inizio della scuola a Viverone, si useranno percorsi protetti per gli alunni

È tempo di tornare a scuola a Viverone. Sul tema il sindaco Renzo Carisio ha dato importanti aggiornamenti sull'edificio scolastico: “L’inizio dell’anno scolastico coincide con la ristrutturazione del complesso che, alla fine dei lavori, prevista per maggio 2022, daranno ai nostri ragazzi una scuola moderna, sicura, ecologica ed attrezzata per affrontare il futuro con l’uso delle migliori tecnologie. Sui lavori in corso si è già ampiamente parlato e la sistemazione provvisoria nei container per l’anno in corso è stata vagliata sia con la Direzione Scolastica di Cavaglià che con il Responsabile della Sicurezza. Questo soprattutto per i passaggi pedonali che porteranno dalle aule nei container sia agli ingressi dal piazzale che alla mensa che sarà situata nei locali della palestra sino al termine della ristrutturazione”.

L’ingresso per le elementari e la materna avverrà, come già evidenziato, dal piazzale della scuola seguendo percorsi protetti. “Negli orari di entrata ed uscita dalle scuole le auto saranno inibite alla circolazione davanti alle scuole per garantire la sicurezza dei ragazzi – sottolinea Carisio - La scuola materna non subirà particolari disagi interni se non quelli derivanti dal cambio di ingresso e di accesso alla mensa. Per tutto il periodo dei lavori saranno possibili eventuali disagi connessi ai lavori in corso al fine di tutelare la sicurezza dei ragazzi che del corpo insegnante. Ci scusiamo comunque per eventuali problematiche che dovessero sorgere in corso d’opera e che sarà nostra cura risolvere nel più breve tempo possibile”.