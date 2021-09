A Valle San Nicolao i volontari scendono in campo per l'assistenza agli alunni

Riprende l’attività del Gruppo di volontariato Valle San Nicolao di accompagnamento dei bambini delle scuole del paese sullo scuolabus comunale, al mattino e al pomeriggio.

“Con l’inizio del nuovo anno scolastico riparte il trasporto scolastico che è reso possibile anche dall’impegno dei volontari della nostra associazione che, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid e delle regole di protezione individuale, sulla base della convenzione sottoscritta con il Comune, garantiranno l’assistenza ai bambini per tutto l’anno scolastico – spiega il presidente Fabrizio Sartore - I volontari impegnati sono 11 che, al mattino e al pomeriggio, dalla prossima settimana e fino a fine giugno, si alterneranno sullo scuolabus comunale per garantire la sicurezza dell’ingresso e dell’uscita degli alunni del paese. Un ringraziamento per l’impegno gratuito e per questa rinnovata disponibilità va a Grazia, Maria, Marilena, Sergio, Teresa, Lino, Fiorella, Anna, Simona, Valentina e alla neo entrata Graziella”.

Inoltre i Gruppo di volontariato Valle San Nicolao prosegue anche con le altre attività, dalla consegna quotidiana dei pasti a domicilio ai servizi di trasporto e di accompagnamento. “In questo caso grazie all’impegno di Mario, Valter, Roberto, Gianni, Egidio, Tiziano, Loris, Lauro, Ilvo, Leonardo e Lauretta – sottolinea Sartore - Questi servizi, con molte difficoltà ma con grande scrupolosità e dedizione, sono stati garantiti senza interruzione anche negli scorsi mesi, quando le condizioni sanitarie erano più critiche. Anche per questo ai volontari va un grande ringraziamento, oltre al merito di aver garantito servizi molto importanti per la popolazione, in particolare per le situazioni di maggior fragilità e per le persone in stato di bisogno”.