Triathlon dell’Orso 2021, i ringraziamenti del consiglio direttivo Ironbiella Triathlon

Riceviamo e pubblichiamo:

“Vogliamo condividere con tutti Voi amici, collaboratori e sponsor, la grandissima soddisfazione per la terza edizione del Triathlon dell'Orso, che ha visto un altissimo numero di partecipanti e ha avuto un ottimo successo, testimoniato dai tanti riscontri positivi ricevuti! E tutto questo grazie al Vostro prezioso aiuto! Cogliamo dunque l'occasione per ringraziare: la Protezione Civile Biella; la Protezione Civile di Vigliano; A I B; la Polizia Municipale di Biella; l'Ufficio Sport del Comune di Biella e in particolare il Sindaco Claudio Corradino il Vice Sindaco Giacomo Moscarola e l'Assessore Antonio Pusceddu; Valeria Pistori e Gabriele Pivano – Insport; i nostri medici Volontari : Dott. Renzo Monteleone e Dott. Fabio Moroso; gli sponsor: Acquatec, Botalla formaggi ,Chiorboli Serramenti , Noberasco, Santini SMS , Boom Mental Drink, Carrozzeria Campagnolo, Jeantet , Bar Piscina; La Biellese Calcio; Paolo Vialardi - Pietromicca Biella Runnig; Marco Marangone ed i suoi strepitosi ed incredibili ragazzi; la FITRI Piemonte. Tutti i delegati FITRI presenti sul campo gara e tutto lo splendido gruppo di amici e volontari Ironbiella ed Insport”.