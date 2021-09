Mercoledì ad alta quota per Pallacanestro Biella, ospite all'Oasi Zegna di Bielmonte

Mercoledì ad alta quota per la prima squadra. I rossoblù di coach Andrea Zanchi hanno disputato l’allenamento odierno presso il Palasport di Bielmonte, una sorta di seconda casa per la preseason biellese delle ultime stagioni.

Il general manager di Pallacanestro Biella Damiano Olla ha dichiarato: “A nome del club voglio ringraziare la famiglia Zegna per la squisita ospitalità dimostrata anche in quest’occasione. Bielmonte è ormai una tappa fondamentale della nostra preseason, era importante spendere una giornata di lavoro e non solo in questa cornice unica del nostro territorio. Anche in un momento difficile dal punto di vista sanitario come quello che stiamo vivendo è stata un’occasione importante per fare gruppo e favorire l’inserimento degli ultimi arrivati”.