A Bielmonte è tutto pronto per la cicloscalata

L'ASD Pedale Cossatese, in collaborazione con il Team Valli del Rosa e del suo Presidente Erio Belloni, come da calendario gare ha in programma per domenica 12 a Bielmonte l'organizzazione dell'ultima prova del circuito gare in salita, Alpi Quota 1000 - criterium nazionale della montagna, gare per ciclisti scalatori che quest'anno si sono svolte in ben 9 prove, sono state raggiunte montagne e località del Biellese del Verbano e della Valsesia (Alpe Noveis, Monte Tovo, Alpe Lusentino, Alpe di Mera, Alpe Missiola, Alpe Meggiana, Mottarone e per finire Bielmonte).

Le gare che hanno attratto sportivi da tutto il nord Italia, ovviamente sono state affrontate da ciclisti amatoriali con caratteristiche di scalatori "grimpeur", ma tuttavia ampia è stata anche la partecipazione per età, oltre che femminile e di veri appassionati della montagna. Domenica sarà come detto, l'ultima prova, con assegnazione anche delle maglie ai vincitori finali, sono come sempre in fermento i preparativi nella Società organizzatrice per dare al meglio ad ogni servizio.