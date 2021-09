Tornano i concerti dal vivo all'Accademia Perosi. La nuova Stagione

Una tigre nella prossima Stagione di concerti dell’Accademia Perosi per guardare avanti e cercare di farsi travolgere da energia nuova adottando allegramente ciò che suggerisce il calendario cinese (il 2022 sarà l’anno della tigre), ma anche un pavone che, secondo la leggenda, attraverso i colori cangianti delle proprie penne della coda ha la capacità di tramutare il veleno in sostanza solare e raffigurare la primavera e la rinascita.

Ciò che serve ora!

Simboli, riferimenti, suggestioni… perché per continuare a essere motore di sviluppo e di crescita del proprio territorio ci si deve immergere nell’attualità e nella contemporaneità, quelle componenti che vedono la necessità di coniugare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale (e naturale) e creare nuovo lavoro attraverso la cultura.

È così fin da quel lontano 1984, quando iniziarono i corsi superiori di musica che da subito fecero parlare di Biella quale centro d’eccellenza musicale in Italia.

Sono infatti poche nel mondo le istituzioni in grado di attrarre e mettere al servizio della formazione dei giovani, competenze di così alto livello in campo musicale, con docenti provenienti da svariati paesi europei e extraeuropei. Ciò ha consentito all’Accademia, negli anni, di mantenere il proprio ruolo sociale, emozionale e formativo.

Il progetto artistico della prossima stagione si muove su due direzioni: la prima volge lo sguardo verso i musicisti giovani che si presentano al pubblico biellese con la forza del loro talento, il bagaglio di una preparazione accurata e la carica del loro entusiasmo; la seconda fa riferimento all’intenzione di rinnovarsi prestando attenzione alle sfide che il mondo contemporaneo pone continuamente. Una riflessione, in dialogo con la musica, che ruoterà attorno alla capacità del mondo artistico di incidere sulle sfide globali.

La linea della direzione artistica si declina attraverso cinque elementi: i concerti in abbonamento, la serie Y, i caffè musicali, gli spettacoli per le scuole, Kids, il perosi per il sociale ma prima, un settembre in musica!

Quasi un festival, a partire dal 9 settembre, con 10 concerti in 15 giorni, all’insegna dell’energia e della vivacità.

Non sarebbe Accademia se non ci fossero i corsi del nuovo inizio anno (con green pass).

Non sarebbe la Biella dell’arte musicale se non s’incontrassero per le coste del Piazzo o nei caffè all’aperto di piazza Cisterna decine di giovani “colorati” di custodie di violini, viole, violoncelli e borse piene di spartiti.

Non sarebbe l’istituzione degna del nome che porta se non coniugasse l’attività didattica a quella performativa e i suoni festosi dei pianoforti, dei flauti o degli oboi non invadessero le vie dell’antico borgo cittadino.

A chiudere un anno “impegnativo”, il grande pianista russo Dmitri Alexeev.

A inaugurare, due grandissimi musicisti italiani: Andrea Lucchesini e Marco Rizzi, in un programma degno delle aperture delle grandi stagioni con Cesar Franck, del quale ricorre nel ’22 l’anniversario della nascita e Reynaldo Hahn, compositore e pianista venezuelano naturalizzato francese dallo squisito charme ed eleganza. Vissuto a cavallo tra due secoli (1874-1947) è noto per il suo stile musicale della “Belle Epoque” dal sapore impressionista e tardo-romantico. Ascolteremo la celebre Sonata per violino e pianoforte composta nel 1926, conosciuta anche per il curioso sottotitolo del secondo movimento: “2CV; 8 cilindri; 5000 giri” apparentemente in lode di un'automobile che lo portò da Tolone a Parigi...

Curriculum Artisti

Dmitri Alexeev

Riconosciuto tra gli artisti più apprezzati al mondo, i suoi recital sui principali palcoscenici e le apparizioni di concerti con le orchestre più prestigiose gli hanno assicurato la fama di "uno dei pianisti più straordinari dei nostri giorni" (Daily Telegraph).

Ha lavorato con direttori come Ashkenazy, Boulez, Dorati, Gergiev, Giulini, Jansons, Muti, Pappano e molti altri.

Alexeev è stato invitato nelle giurie di molti dei più prestigiosi Concorsi Pianistici Internazionali del mondo, tra cui il Concorso Pianistico Internazionale di Leeds, Chopin (Varsavia), Van Cliburn, Santander, Beethoven (Vienna) e Ciajkovskij (Mosca). Tiene regolarmente masterclass all'Accademia Perosi di Biella e in prestigiose istituzioni in tutto il mondo. E' docente di pianoforte al Royal College of Music dal 2005. Alexeev ha inciso dischi per etichette quali EMI, BMG, Virgin Classics, Hyperion ed in Russia.

Dopo la sua registrazione per Virgin Classics dei Preludi di Rachmaninov, che ha vinto il premio Edison in Olanda, BBC Music Magazine lo ha descritto come "un pianista al tempo stesso aristocratico, grandioso e confessivamente poetico.”

La sua registrazione delle Mazurche di Chopin è stata definita Gramophone Magazine una delle migliori registrazioni di questi brani apparsa negli ultimi tre quarti di secolo, insieme a quelle di Rubinstein e Yakov Flier.

Marco Rizzi e Andrea Lucchesini

Marco Rizzi (violino)

Premiato nei 3 concorsi più prestigiosi per violino - il Čaikovskij di Mosca, il Queen Elizabeth di Bruxelles e l’Indianapolis Violin Competition - Marco Rizzi è particolarmente oggi apprezzato per la qualità, la forza e la profondità delle sue interpretazioni. Nel 1991 gli viene conferito su indicazione di C. Abbado l’"Europäischen Musikförderpreis" come uno dei più interessanti violinisti della nuova generazione.

Marco Rizzi è in Italia considerato uno dei musicisti più apprezzati del paese e la sua attività artistica lo ha portato ad essere regolarmente ospite di sale quali la Scala di Milano, la Salle Gaveau e la Salle Pleyel a Parigi, il Lincoln Center di New York, la Sala Grande del Conservatorio di Mosca, la Musikhalle di Amburgo, il Tivoli di Copenhagen, il Concertgebouw di Amsterdam, la Konzerthaus di Berlino.

Andrea Lucchesini (pianoforte)

Formatosi alla grande scuola pianistica di Maria Tipo, Andrea Lucchesini s’impone all'attenzione internazionale giovanissimo, con la vittoria del Concorso Internazionale “Dino Ciani” presso il Teatro alla Scala di Milano. Suona da allora in tutto il mondo con orchestre prestigiose ed i più grandi direttori, suscitando l’entusiasmo del pubblico per la combinazione tra solidità di impianto formale nelle sue esecuzioni, estrema cura del suono, raffinatezza timbrica e naturale capacità comunicativa.

Appassionato camerista, collabora regolarmente con artisti di grande prestigio.

Settembre musicale in Accademia

9 settembre 2021 - h. 18.30

Marcovici’s violin class - Serie Young

Sala concerti I piano - Palazzo Gromo Losa

musiche di: J. Brahms F. Mendelssohn

10 settembre 2021 - h. 21.00

Dmitri Alexeev (pianorecital)

Auditorium - Palazzo Gromo Losa

musiche di: J. Brahms; Schumann

13 settembre 21 - h. 18.30

Serova's viola class - SERIE Young

Terrazza - Palazzo Gromo Losa

musiche di: Brahms; Shostakovich; Clarke

15 settembre 21 h. 18.30

Falnar musicians

violino e pianoforte

Terrazza - Palazzo Gromo Losa

musiche di: Mozart; Szymanovski

Concerto di Inaugurazione Stagione 2021/2022

17 settembre 21 h. 21.00

Marco Rizzi (violino)

Andrea Lucchesini (pianoforte)

Auditorium - Palazzo Gromo Losa

musiche di: Hahn; Debussy; Franck

biglietti singoli concerti: Intero 10 euro / Ridotto under 27 5 euro / Ridotto under 13 1,00 euro.

Accesso in sicurezza alle sale da concerto

Come previsto dalle norme di sicurezza "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" del Ministero, si comunica che a partire dal 6 agosto 2021 l'accesso alle sale da concerto è consentito ai maggiori di 12 anni solo attraverso la presentazione della Certificazione verde COVID-19 (dgc.gov.it). Ricordiamo al gentile pubblico di portare con sè anche un documento di identità da poter esibire in caso di ulteriori verifiche.