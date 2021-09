La mototerapia arriva nel Biellese, Cerrione ospita la prima edizione della Adrenaline Therapy

Tutti i Bambini meritano di divertirsi’, è con questo claim che andrà in scena, il prossimo 9 Settembre 2021, la Prima Edizione della ADRENALINE THERAPY.

Accadrà presso l’Aeroporto di Biella Cerrione (il Pietro Venanzi intitolato al Pilota Eroe morto nel 2015 nei Cieli di Santhià) con l’intento di ‘mettere le ali’ alla Moto Terapia.

Godrà del prestigioso patrocinio della Regione Piemonte e Aeroclub Italia farà uscire dai Reparti di Pediatria la Mototerapia. Non è un caso che lo Special Guest di questo appuntamento sia Vanni Odera, motociclista e Campione di motocross freestyle, colui che ha inventato la Mototerapia, nel 2009, lungo i corridoi del Gaslini di Genova. Saranno i ‘Ragazzi di Vanni’ i protagonisti di una giornata da trascorrere non solo sotto le rampe del freestyle motocross ma anche in sella ad una moto!

La scelta, che ha fatto il ‘Giro del Mondo’, di donare la propria passione e momenti di gioia a persone e bambini disabili farà tappa al ‘Pietro Venanzi’ di Biella Cerrione. Il programma di ADRENALINE THERAPY non verrà scandito solo dagli spettacoli di Freestyle Motocross del Team Daboot (saranno ben 3 all’insegna di una coreografia tutta unica) ma anche di tante (ed ulteriori) attività all’aria aperta che i bambini, gestiti da Associazioni locali e non, potranno intraprendere. Tra questi il volo di aeroplani ed elicotteri che accoreranno per la manifestazione e sul quale potranno trovare posto.

Sarà, quella del 9 Settembre 2021 presso l’Aeroporto di Biella Cerrione, una giornata all’insegna del ‘Cuore che pompa emozioni’ consapevoli dei benefici che, la pratica sportiva estrema, porta ad un disabile ed in particolare modo nei bambini. Info sulla manifestazione potranno essere richieste ai Referenti delle Relazioni Esterne dell’Aero Club Luigi Sella di Biella sito in Via Monte Mucrone, 2 a Cerrione in Provincia di Biella.

Programma:

11.30 freestyle motocross più mototerapia

15.00 spettacolo di danza

15.15 freestyle motocross

15.40 spettacolo artificerò e cinofila (durata un’ora)

16.40 dimostrazione vigili del fuoco

17.00 spettacolo freestyle

17.40 mototerapia

18.20 fine giornata

Attività durante la giornata:Flytherapy Equitazione Attività vigili del fuoco