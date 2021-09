Biella Festival Music Video torna in versione on line

Domani Biella Festival Music Video in versione on line - Foto Biella Festival Music Video

10 settembre 2021, ore 21.00: tutti online sul canale Facebook del Biella Festival per la 22° edizione del Biella Festival che, nella sua recente versione di Biella Festival Music Video, torna, dopo lo stop reso necessario dalla pandemia, in una versione tutta in streaming.

E’ ufficiale la giuria che valuterà i dodici finalisti del Festival: a fianco al Presidente Marco Testoni(compositore e music supervisor) ci saranno: Maurizia Vaglio (Presidente Associazione Artistica AnniVerdi), Renato Marengo (giornalista e produttore), Massimo Privitera (critico musicale e giornalista), Andrea De Rosa (musicista e produttore musicale e cinematografico). A condurre la serata, come tradizione Manuela Tamietti, attrice e presentatrice da sempre amica del Festival, che si alternerà al direttore artistico Giorgio Pezzana, alla scoperta della musica e delle immagini dei videoclip finalisti. Ospite speciale Veronica Pramaggiore – in arte Ninaì - con il suo intenso Fallen.

La rosa dei dodici finalisti comprende: Al di là di Gianfranco Mauto per la regia di Emanuele Martorelli; Macchine volanti di Eleviole? per la regia di Diego Gavioli; Innamorarsi di Emilia a Maggio di Metroterra per la regia di Alessandro Capone; Distante di Christian Frosio per la regia dello stesso Frosio e di Alice Bulloni; Respirerò di Maldimarte per la regia di Marco Bizzarro; Il capitale della mia poesia di Diego Nicolosi per la regia di D. Nicolosi; Donna di Florè per la regia di Francesco Nisi; Chi sono io di Sergio Casabianca e le Gocce per la regia di Marco Baldazzi; A’ marti di Insonia Rosa per la regia di Discordia Production; Dormo poco e sogno molto di España Circo Este per la regia di Paolo Santamaria; Feel your fall di Beercock per la regia di Vincenzo Guerrieri; e Non è finita di Francesca Incudine per la regia di Raffaele Pullara. Ricordiamo che al vincitore andrà un contributo in denaro pari alla somma di € 500,00 (cinquecento/00) oltre alla promozione a cura dello Studio Alfa, Ufficio Stampa di Biella Festival, nei circuiti convenzionati.

Come tradizione verrà anche premiato, in collaborazione con il Premio Guido Gozzano, il miglior testo fra quelli dei brani finalisti: quest’anno il vincitore del premio sarà ospite il 16 ottobre prossimo del Premio Gozzano nella serata finale a Terzo (AL) dove riceverà, direttamente dalle mani degli organizzatori, il riconoscimento consistente in una farfalla in filigrana che evoca una nota raccolta di liriche del poeta piemontese.

Ricordiamo che i finalisti sono il frutto della selezione di una commissione formata dal Direttore artistico Giorgio Pezzana e da Sara Grillo (giornalista), Maurizia Vaglio (Associazione Artistica AnniVerdi promotrice di Biella Festival), Maurizio Pellegrini (referente VideoAstolfosullaLuna srl) ha raccolto i video realizzati dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2021 e ne ha selezionati sette fra le proposte arrivate via bando al Festival e cinque scelti tra i video pervenuti alla redazione di MusicaMag: “Ci siamo trovati di fronte ad una creatività poliedrica, fra le cui pieghe si percepisce la fatica di questi due anni di pandemia che hanno tanto colpito il mondo della musica”, ci spiega il direttore artistico Giorgio Pezzana.

Ricordiamo, inoltre, che Biella Festival gode del patrocinio di Cinecorriere, storica testata di Cinema, di Classic Rock On Air, il format radiofonico ideato da Renato Marengo e condotto con Marco Testoni e di Soundtrack City, il programma web TV dedicato alla musica per immagini ideato e condotto da Marco Testoni in collaborazione con Massimo Privitera.

Questo il canale Facebook del Biella Festival Music Video: https://www.facebook.com/biellafestival .