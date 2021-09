Detenuto aggredisce due poliziotti penitenziari nel carcere di Vercelli

Nella tarda mattinata di ieri, 8 settembre, un detenuto con problemi psichiatrici ristretto nel carcere di Vercelli ha aggredito due Agenti di polizia penitenziaria colpendoli con del pexiglass e procurando loro dei tagli al collo e graffi sulle braccia. Successivamente ha sputato più volte nei loro confronti. Gli Agenti sono stati accompagnati al Pronto Soccorso cittadino per le cure necessarie.

Dichiara Leo Beneduci, Segretario Generale O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) che aggiunge: Il personale è stanco di subire invettive e aggressioni gratuite da parte dei detenuti, che sembrerebbero agire in tale modo perché graziati da eccessivo buonismo. Chiediamo a gran voce che l’azione disciplinare abbia il suo corso affinché i detenuti rispettino le regole interne e questo a garanzia dell’ordine e della sicurezza.

Rispetto a tale intollerabile situazione non può più tardare una adeguata azione da parte delle autorità politiche e amministrative a ciò preposte in ambito nazionale soprattutto in ragione della permanenza in carcere di detenuti con gravi problemi psichiatrici e che nelle carceri a contatto con i detenuti ordinari non dovrebbero assolutamente stare.