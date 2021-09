Tamponamento tra auto ma scoppia la discussione tra le conducenti: arrivano i Carabinieri

A Cossato è stato necessario l’intervento di una pattuglia di Carabinieri per placare la discussione tra due donne coinvolte in un incidente stradale.

Verso le 19.30 di ieri, si è verificato un leggero tamponamento tra due mezzi condotti rispettivamente da una donna di 65 e 47 anni. Fortunatamente il sinistro non ha avuto conseguenze per le due automobiliste ma non riuscivano ad accordarsi sula dinamica del fatto né tanto meno a compilare il modulo di constatazione amichevole.

Sono quindi dovuti intervenire i militari della Stazione di Cossato, impegnati in un quotidiano servizio preventivo, che hanno tranquillizzato le donne, assistendole nella compilazione dell’atto. Data la lieve entità del fatto non è stato necessario l’intervento di personale medico né del carro attrezzi.