Portula, panchina rossa nel mirino dei vandali ancor prima dell'inaugurazione, sindaco: “Gesto imbecille”

Non è ancora stata inaugurata ufficialmente ma la panchina rossa di Portula è già finita nel mirino dei vandali. Il fatto è accaduto nella piazza principale del paese dove, nei giorni scorsi, era stata posizionata la panchina contro la violenza sulle donne, in attesa del taglio del nastro, in programma alle 10.30 di sabato, 11 settembre.

“Sennonché qualche imbecille ha pensato bene di scriverci sopra e in bella evidenza sfregiando il manufatto – commenta amaramente il sindaco Fabrizio Calcia Ros – Purtroppo abbiamo dovuto rimuoverla per sistemarla e verniciarla di nuovo, giusto in tempo per la manifestazione di questo sabato. Non capisco questi comportamenti compiuti da persone che non sanno come impiegare il proprio tempo”.

Non è la prima volta che a Portula si verificano fatti del genere e qualche cittadino comincia a chiedere insistentemente l'installazione di qualche telecamera. “Ci stiamo seriamente pensando – ammette il sindaco – Ci sono dei preventivi e un progetto che in un futuro prossimo vedrà la luce”.