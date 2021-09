Incendio ecocentro Biella, concluse operazioni di spegnimento e bonifica: aggiornamenti da Arpa

Sono terminate nella prima mattinata di oggi, 9 settembre, le operazioni di spegnimento, smassamento e bonifica del deposito dell'ecocentro di Biella colpito dall'incendio che ha visto l'intervento di Vigili del Fuoco e forze dell'ordine (leggi qui).

Per tutta la giornata di ieri, 8 settembre, era presente anche il personale dell'Arpa (clicca qui) che ha effettuato misurazioni con strumentazione da campo per la ricerca dei seguenti parametri: cloro, monossido di carbonio, diossido di azoto e carbonio organico totale.

“Le rilevazioni sono state effettuate nella zona limitrofa all’incendio e all’esterno dell’ecocentro, non riscontrando valori significativi – spiega Arpa Piemonte in una nota apparsa sul proprio sito - Inoltre è stato svolto un campionamento dell’aria ambiente a mezzo Canister il quale dovrà essere analizzato nei laboratori dell'Agenzia. È stato posizionato in zona di ricaduta del vento un campionatore Ecohivol per la ricerca delle diossine. I risultati delle analisi saranno disponibili nei prossimi giorni”.