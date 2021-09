Biella, accusa un malore: attimi di preoccupazione in via Italia (foto di repertorio)

Attimi di preoccupazione nella centralissima via Italia di Biella. Secondo le prime informazioni raccolte, una persona avrebbe accusato un malore. Sul posto si è portato il personale del 118 per l'assistenza e il trasporto in ospedale. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute.