A Torrazzo è lutto cittadino con la bandiera a mezz'asta, domani i funerali del sindaco Menaldo

La morte del sindaco Sandro Menaldo ha lasciato dietro di sé un grande vuoto all'interno della comunità di Torrazzo (leggi qui). Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza al dolore della famiglia da parte di cittadini e sindaci del territorio.

Stasera, alle 18, verrà recitato il Santo Rosario nella chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta dove domani si terranno i funerali alle 15, partendo dalla camera ardente allestita in Municipio, che aprirà alle 10.30.

Sempre per domani, 10 settembre, è stato proclamato il lutto cittadino con la partecipazione dell'amministrazione comunale alla cerimonia funebre con il gonfalone e l'esposizione nella sede comunale della bandiera a mezz'asta dall'8 al 11 settembre. Inoltre verrà osservato un minuto di silenzio in memoria del sindaco defunto in occasione del prossimo consiglio comunale.