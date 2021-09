Wool Experience, la lana è protagonista a Miagliano

La prossima domenica a Miagliano la lana torna protagonista del programma “Wool Experience”, creato dall’Associazione Amici della Lana, con gli appuntamenti di “Perle di Lana“, una giornata all’insegna della lana, per creare insieme e lavorare in compagnia! Al mattino, alle ore 10, si potrà feltrare tutti assieme, grazie a Marielle Dumiot e al progetto Anffas per le famiglie, Digital Agility di Cityfriend https://www.cityfriend.it/digital-agility/ (prenotazione obbligatoria cityfriend19@gmail.com).

Al pomeriggio, alle ore 15, con Nigel Thompson, vero e proprio “uomo della lana” del Consorzio Biella The Wool Company, si potrà visitare il magazzino della lana sucida di Miagliano. A partire dalle 16 infine, grazie alla disponibilità di Linda Allegra, sarà possibile imparare ad usare i ferri circolari impostando un cappellino, Linda inoltre potrà seguire e consigliare le più esperte per il lavoro che si vuole realizzare. Info, quote di partecipazione e prenotazioni: WhatsApp 3491133441. Per tutti quelli che verranno al Lanificio Botto di Miagliano sarà possibile anche scoprire la storia di Valeria Gallese e del suo progetto di valorizzazione di lane autoctone abruzzesi, acquistando la lana di AquiLANA Lana Italiana, selezionata e curata dal Consorzio miaglianese.

Inoltre dalle 14.30 alle 18.30 saranno aperti ai visitatori, grazie ad un operatore della Rete Museale Biellese, alcuni spazi dell’ex Lanificio Botto e le mostre “Fuori dal gregge” e quella di “Rete d’arte”, curata dai ragazzi del Liceo Artistico G. Q. Sella di Biella. Il programma “Wool Experience” è un progetto sostenuto da Fondazione CR Biella, con il patrocinio del Comune di Miagliano, la Provincia di Biella e ATL Biella. Per saperne di più sui prossimi appuntamenti si può consultare il sito web https://www.amicidellalana.it/wp/ o seguire la pagina FB @amicidellalana. Il programma non terminerà il 26 settembre ma ci saranno ancora alcuni appuntamenti nel mese di ottobre. Informazioni amicidellalana@gmail.com