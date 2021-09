Aspettando Pray in vetrina: ecco il weekend di divertimento tra sport, artigianato e musica

Sabato 18 e domenica 19 le strade e le piazze di Pray ospiteranno la festa dedicata alle bellezze del paese e la sua storia, Pray in vetrina. Si parte alle 14 del 18 con l’apertura della festa e del Luna Park in piazza Lora Totino mentre, al campo sportivo, ci sarà la presentazione della squadra del settore giovanile del Valsessera Calcio con, a seguire, la triangolare di calcio e il 1° memorial Federico Villan. Alle 18 si torna in piazza Lora Totino per l’aperitivo e l’open bar al salone polivalente.

La giornata si concluderà poi alle 21 al salone polivalente con “Amarcord”, una proiezione video sulle passate edizioni di Pray in vetrina. La giornata di domenica 19 inizierà un po’ prima, alle 9 del mattino, con il mercatino degli hobbisti per proseguire alle 10:30 con la Santa Messa e la commemorazione della fondazione del Gruppo Alpini Pray – Pianceri. Presente anche la Fanfara A.N.A Valsesiana che sfilerà per le vie del paese fino alla deposizione della corona d’alloro al monumento die caduti.

Alle 12, verrà consegnato il cestino con il pranzo d’asporto, scelto su prenotazione dai partecipanti tra 3 menù. Per prenotare chiamare il numero 379.2706557 o il 334.9682597 (entro giovedì 16 settembre).La giornata proseguirà con il mercatino degli hobbisti delle 15 e i concerti in piazza Lora Totino della Fanfara A.N.A. Valsesiana e Max Duo. Presenti anche il Devil’s Tuning Club e la scuola di danza “Incontra la danza” che proporrà un’esibizione dal vivo diretta da Daniela Greppi. Alle 18 la festa si concluderà con l’open bar al salone polivalente.