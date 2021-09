Alessio Santi, un prezioso "acquisto" per la squadra della Polizia Locale di Gaglianico

Per chi conosce le intricate lungaggini burocratiche che pesano sulle nuove assunzioni nelle pubbliche amministrazioni non può che riconoscere il "miracolo" di Mauro Casotto, Comandante della Polizia Locale di Gaglianico, che ha saputo destreggiarsi tra le procedure e far combaciare perfettamente il giorno di uscita per pensionamento dell'agente Piergiorgio Selva, quarant'anni di servizio, con quello di entrata dell'agente Alessio Santi che ha lasciato Biella per affrontare con entusiasmo il nuovo percorso lo scorso primo settembre.

Santi è molto conosciuto sia per i suoi ripetuti meriti sportivi che per la competenza, la dedizione e l'impegno che ha saputo dimostrare dall'inizio della sua carriera nella Polizia Locale. Ragazzo ambizioso e sempre alla ricerca di nuovi traguardi nella vita e nel lavoro, ha deciso di affrontare questo percorso con rinnovato entusiasmo e con altrettanti nuovi stimoli lavorativi come si confà ad un giovane che si è posto precisi obiettivi.

"Dal primo di settembre - ci spiega Santi - ho preso servizio presso il Comune di Gaglianico, dopo sette anni di servizio nel Comune di Biella, e mi sono sentito subito a casa, trattato da tutti come se fossi qua da sempre. Porterò la mia esperienza professionale mettendola a disposizione del territorio e dei cittadini e per loro cercherò di essere un punto di riferimento utile come lo sono il Comandante e i miei colleghi. Insieme a loro voglio svolgere il mio servizio nel modo migliore"

Mauro Casotto è evidentemente entusiasta della new entry e della tempistica in cui si è svolta l'operazione che ha permesso di non lasciare "vuoti" nella compagine del corpo e di dare continuità al lavoro sino ad ora svolto sul territorio.

"Per quanto riguarda Gaglianico - dichiara Casotto - ritengo che si tratti di un importante acquisto. Santi è agente già formato, con parecchia esperienza sul campo e operativo e sono personalmente certo che ci darà grandi soddisfazioni, a noi, come dipendenti e come responsabile del servizio municipale, agli amministratori e ai cittadini che avranno una figura di riferimento a cui potersi affidare in caso di domande, necessità e richieste"