Noi con Voi per Zumaglia, il giovane Edoardo De Faveri si candida sindaco

E’ il giovanissimo Edoardo De Faveri, 20 anni, l’antagonista di Iuri Toniazzo alla carica di sindaco di Zumaglia alle elezioni amministrative del 3-4 ottobre.

De Faveri, studente universitario del terzo anno presso la facoltà di amministrazione aziendale di Biella, ha deciso di presentarsi per il senso di appartenenza al suo paese: “Mi candido sindaco perché ci tengo al mio paese in cui ho sempre vissuto tranne 6 mesi trascorsi in Inghilterra per imparare l’inglese. Dal punto di vista sociale Zumaglia è venuto a morire: io credo che la prima cosa per un paese sia il senso di comunità che c’era quando frequentavo le scuole elementari, che ora non c’è più, e che noi vogliamo far tornare”.

Noi con Voi per Zumaglia è il nome della lista con cui De Faveri si presenta, un gruppo eterogeneo di giovani e persone di età ed esperienze diverse, accomunate dalla prima esperienza in ambito amministrativo, e che si mettono a disposizione della popolazione.

Questi i candidati consiglieri di Noi con Voi per Zumaglia. Valeria Celli, 46 anni, impiegata in studio di commercialista. Alberto Corbetta, 57 anni, ingegnere delle tecnologie industriali ad indirizzo economico amministrativo. Paolo Gallo, 52 anni, artigiano edile. Martina Loss Robin, 20 anni, studentessa in ambito tessile. Paolo Marchiodi, 59 anni, perito chimico industriale. Patrizia Pozzolo, 56 anni, parrucchiera. Beatrice Ronco, 23 anni, studentessa laureata in economia.

I punti cardine di Noi con Voi per Zumaglia sono l’associazionismo, il volontariato e la scuola. “Con interventi di tipo strutturale, - spiega De Faveri - vogliamo valorizzare questi settori e non vogliamo che le nostre scuole primaria ed infanzia chiudano come si diceva negli anni passati. Vogliamo riportare gli Zumagliesi a scuola in paese, che dovrebbe esser scontato ma non lo è”.

“Inoltre – conclude Edoardo De Faveri – intendiamo valorizzare il patrimonio immobiliare del comune e, altro punto cardine, Villa Virginia. Questa villa è stata donata dalla signora Fattoni, una benefattrice, per dedicarla agli anziani. Noi vogliamo rispettare la sua volontà e farne un luogo culturale e ricreativo dove anziani e giovani posano trascorrere tempo e svagarsi”.