Il tweet di Enzo Bianchi fa il giro del web: “Vivo in esilio a Torino, venite da me a pranzo”

Il tweet di Enzo Bianchi ha fatto parlare di sé ed è stato ripreso anche a livello nazionale da alcuni quotidiani. “Cari amici sono invecchiato e ho difficoltà a venirvi a trovare – si legge sul suo profilo Twitter - Vivo in esilio a Torino, da solo ma la mia vocazione è comunitaria non eremitica. Perciò venite voi e a pranzo troverete piatti gustosi e converseremo in pace. Oggi peperoncini dolci farciti di carni e aromi”. Questo l'invito che l'ex priore e fondatore della realtà religiosa di Magnano ha rivolto dai suoi canali social a diversi mesi di distanza dal suo trasferimento a Torino.