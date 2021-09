Cerrione, da domani chiudono le vie Cortazza e Stazione: ecco i lavori in programma

Da domani, venerdì 10 settembre, verranno chiuse a Cerrione alternativamente le vie Cortazza (all'altezza dei ponti ferroviari) e Stazione per permettere i lavori di messa in sicurezza idraulica di una zona di Vergnasco.

“Gli interventi per un totale di 300mila euro hanno visto anche la sistemazione della confluenza di rogge vicino a Cascina Blengo e la sistemazione di un ponte in via Galantina – spiega il sindaco Anna Maria Zerbola - Luoghi che con le piogge mandavano in pericolo attraversamenti, culture e aree di vivaisti. Saranno altresì sistemati i ponti della ferrovia da parte di Ferrovie delle Stato”.