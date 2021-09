Al Santuario d'Andorno presentato l'annullo speciale dedicato al traforo del Frejus FOTO

Manifestazione riuscita a Campiglia Cervo. Domenica sono stati venduti poco più di 300 francobolli timbrati con annullo speciale, presentato per l'occasione, al Santuario di San Giovanni d'Andorno.

L’annullo nel formato tondo riproduce il traforo del Frejus mentre le cartoline ricordano i 150 anni dell’inaugurazione del traforo ferroviario del Frejus con la targa riprodotta che commemora il 50° anniversario della Società operaia di Mutuo soccorso di Campiglia Cervo fondata nel 1871 a Bardonecchia a conclusione dei lavori del traforo del Frejus. Presenti all'evento la giunta comunale di Campiglia e i funzionari responsabili provinciali e regionali di Poste Italiane.

Campiglia è uno dei comuni scelti da Poste in Piemonte per presentare ai cittadini i temi della Filatelia e della scrittura legati alle tradizioni e al patrimonio culturale della comunità. Per chi fosse interessato può farne richiesta al Comune al numero 015.60023 o recarsi nelle cellule museali di Campiglia, Rosazza e Santuario di San Giovanni domenica dalle 14.30 alle 18.30.