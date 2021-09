Appelli per Pippo e Patty, cercano una famiglia da amare

Due appelli di adozione per gli amanti degli amici a quattro zampe. Pippo (in foto) è meticcio di 3 anni e mezzo sterilizzato: è un cane forte e sicuro di sé ama stare tranquillo e si cerca per lui una famiglia e casa con giardino senza bambini piccoli. Va d'accordo con i cani e i gatti, ama fare brevi passeggiate. Non è un cane da strapazzare perché non gradisce un contatto eccessivo anche se ama le coccole ma con i suoi tempi e giuste misure. Per informazioni e appuntamenti 3403770898. Si trova a Biella.

Patty, invece, è una meticcia di 9 anni tutti vissuti in canile: sana, buonissima, vivace e affettuosa. Si vuole dare una possibilità a questa cagnolina di circa 20 chili sterilizzata e dolcissima nell'avere finalmente una vita e una famiglia tutta sua. Compatibile con cani maschi, femmine da valutare. No gatti. Per informazioni telefonare al numero 3403770898.